Бразилия — Аргентина: ставка Ровшана Аскерова на матч квалификации ЧМ-2022

Знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сделал ставку на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина.

Ставка 1: обе забьют за 1.91.

Ставка 2: победа Бразилии за 2.25.

Ставка 3: Лионель Месси забьёт за 2.75.

«Вывеска с финала последнего Кубка Южной Америки. А также матч двух лидеров отборочной группы к ЧМ. Команда Тите имеет возможность ещё больше оторваться от преследователя и хоть как-то реваншироваться за поражение в финале чемпионата континента. Сейчас преимущество бразильцев над вторым местом достигает шести очков.



На своём поле «селесао» играют уверенно и всегда результативно. В этом отборочном цикле они вообще пока не проигрывали, набрав в семи матчах максимальное количество очков. Вот и сейчас обыграли чилийцев (1:0) на выезде. С другой стороны, именно аргентинцы — главные соперники бразильцев в Южной Америке. И очная встреча может кардинально повлиять на расклад сил и мест в группе. Но вряд ли Бразилия при условии, что соберёт оптимальный состав, уступит дома. Да ещё после обидной оплеухи в финале чемпионата Южной Америки. Встреча интересна очередным поединком Месси и Неймара, которые вновь воссоединились, теперь уже в другом клубе.



Противостояние Бразилии и Аргентины — самое интересное в этой отборочной кампании, хотя ясно, что обе сборные попадут в Катар», — сказал Аскеров.