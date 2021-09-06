«Спартак» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.32.



«Мне кажется, что «Спартак» слишком рано кто-то решил отнести к фаворитам. Да, на старте сезона одержаны две победы. Но это лишь «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1) на своей площадке. И я знаю много клубов КХЛ, кто в такой ситуации сделал бы дубль.



Мы еще не забыли, как в межсезонье «Спартак» летел от «Куньлуня» (3:9) или попадал под ЦСКА (2:5). Да, это предсезонка. Но это было лишь недавно, и мы хором говорили, что красно-белым не хватает стабильности, а перестройка состава оказалась слишком радикальной.

«Витязь» на старте взял три очка из четырех, забросив шесть шайб в Нижнем Новгороде (6:3) и еще пять шайб – в Сочи (5:6 ОТ).



Менеджмент клуба из Подольска снова показывает, что здорово умеет подыскивать топ-легионеров, которые не стоят слишком дорого.

И я думаю, что «Витязь» в плане атаки должен выглядеть поинтереснее, чем «Спартак».



Эти команды уже встречались 25 августа на Кубке мэра, и тогда победили красно-белые (2:1). У них сделал дубль молодой защитник Александр Никишин. А вот за «Витязь» не играл Микс Индрашис, уезжавший на олимпийскую квалификацию.



Я бы в этом матче взял кэф 2,32 на то, что «Витязь» победит пусть даже в дополнительное время. Мне кажется, что силы команд равны. А вот атака у хоккеистов из Подольска даже лучше. И когда в коэффициентах возникает такой дисбаланс (итоговая победа «Спартака» оценивается в 1,59), этим нужно воспользоваться», — сказал Лысенков.