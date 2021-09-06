«Йокерит» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Трактор».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.11.
«Для финской команды это будет уже третий официальный матч сезона, первые два она провела на выезде и привезла с этого выезда полный нуль, проиграв и «большим татарам» (что вполне закономерно), и «маленьким» (что кому-то может показаться удивительным). Хотя на самом деле ничего удивительного не случилось. Европейские правила подготовки к сезону не предусматривают разрыва собственной кормы на британскую геральдику уже с самого начала. Разгоняться надо постепенно, и даже в двух татарстанских поражениях было видно, что «горячие финские парни» постепенно набирают ход.
Хватит ли этого набора для того, чтобы одолеть дома «Трактор»? С одной стороны, деваться финнам после двух поражений особо некуда. Понятно, что команды из Восточной конференции не могут считаться для финнов конкурентами, давить им надо западников, но и отпускать соперников далеко не слишком хочется.
Но, с другой стороны, «Трактор» — не подарок. Для челябинцев это будет лишь второй официальный матч сезона. В первом они сумели «додушить» «Сибирь» лишь в овертайме, и пока визуально кажется, что степень готовности к сезону и уровень мастерства текущего «Йокерита» и сегодняшнего «Трактора» находятся если не совсем на одном уровне, то где-то рядом. А это, в свою очередь, обещает нам упорный матч. Либо с совершенно ничейной концовкой, либо с преимуществом кого-либо из соперников в одну шайбу. Лично я склоняюсь ко второму варианту и считаю, что перед своими болельщиками, тоже соскучившимися по хорошему хоккею, финны окажутся хоть немного, но сильнее. И сумеют одолеть суровых челябинских парней пусть и скромно, зато в основное время», — сказал Лебедев.
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