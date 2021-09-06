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Каролина Плишкова — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Каролина Плишкова — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина ПлишковаАнастасия Павлюченкова в 1/8 финала US Open.

Ставка: победа Плишковой за 1.66.

«Настя Павлюченкова сыграет с Каролиной Плишковой в следующем круге. Есть ощущение, что пик формы Насти уже прошёл, и был он где-то на «Ролан Гаррос». Хотя и сейчас она играет стабильно и вроде бы неплохо, но Плишкова может быть опасна.

Во-первых, из-за подачи. Хоть и были сложные моменты на этом турнире у Каролины, но она блестяще подавала. Можно выделить и удар справа. Стала чуть лучше передвигаться, чем в начале и середине сезона. Было видно, что она над этим работала.

Подача будет играть большую роль. Хотя шансы примерно равны. Павлюченкова уже обыгрывала Плишкову. Но Каролина знает, как играть против Насти.

В любом случае, думаю, что здесь будет максимальная зацикленность на подаче. Насте будет сложно принимать первый мяч Плишковой. Если у Плишковой будет проходить высокий процент первых подач, то она выиграет эту встречу», — сказала Чакветадзе.

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