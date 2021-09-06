«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 6 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Амур».



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.60.



«Не склонен переоценивать очко, набранное дальневосточниками в подмосковной Балашихе. Скорее склонен попенять «Авангард» за недостаточную подготовку к матчу в психологическом отношении. Если ты накануне положил на лопатки ЦСКА, то это совершенно не значит, что все остальные будут падать на спину сами. Вот и получилось, что эмоциональный, ну, не спад, а небольшое снижение у действующих чемпионов наложилось на нервный эмоциональный взлёт у «Адмирала», которого в первом туре порвали «на ветошь». И в итоге мы получили равный матч равных соперников, хотя на самом деле ни о каком равенстве там говорить не приходится.



Но в предстоящем матче говорить о равенстве вообще не следует.

У «Адмирала» теперь хотя бы одно очко и четыре заброшенные шайбы. У «Амура» таких шайб в двух предыдущих матчах 01 (прописью – одна), а очков – ноль. Причём с реально сильными командами хабаровчане играть ещё не начали, а начнут вот только сейчас.



Причем «Авангард» будет уже ученый. Если хотите, даже в какой-то мере битый «Адмиралом». И полностью осознающий, что после двух прошедших матчей «Амур» уже практически выведен в чистое поле, и вот уже виднеется стенка, куда его приставят лбом. Стало быть, хабаровчане будут кусаться и царапаться, как могут, но могут они, как мы уже поняли, не слишком много – 0,5 заброшенные шайбы в среднем за матч.



То есть у нас вырисовывается не особо простой, но и не слишком сложный для «Авангарда» матч, в котором не будет, как с ЦСКА, разорванного надвое баяна, но не будет, как с «Адмиралом», и валидольных буллитов. А будет хозяйская победа «в рабочем порядке», с достаточно скромным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.