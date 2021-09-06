Каролина Плишкова – Анастасия Павлюченкова: ставка Надежды Петровой на игру US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделал ставку на матч US Open – 2021 Каролина Плишкова – Анастасия Павлюченкова.



Ставка: победа Плишковой 2:1 за 4.20.



«Чешка Каролина Плишкова – четвертая сеяная на нынешнем турнире, четвертая ракетка мира. Её соперницей будет россиянка Анастасия Павлюченкова. Настя получила 14-й «посев», она нынче 15-я в мировом рейтинге WTA.



По личным встречам большое преимущество у Плишковой – 6:2, при этом два последних очных матча были за Павлюченковой — она побеждала в двух сетах. С 2018 года Плишкова не побеждала Павлюченкову. У Насти хорошая середина сезона, в Мадриде дошла до полуфинала, в её активе ещё финал Роллан Гарроса. А Плишкова начала очень медленно, проигрывала даже в первых кругах. Было такое впечатление, что никакой мотивации у неё нет, в рейтинге она стала падать. Но на Уимблдоне, на одном из его покрытий — она дошла до финала. После – небольшая неудача на Олимпиаде, где она проиграла итальянке. Потом она той же итальянке Камиле Джорджи проиграла и в финале крупного турнира в Канаде.



Фаворит этого матча — Плишкова. Она любит играть на быстрых покрытиях, показывает такой быстрый, резкий теннис. Боюсь, что Настя просто по скорости не будет успевать. На US Open мячик хорошо летит, особенно, если прикладываться. Думаю, что Плишкова обыграет Павлюченкову в трёх сетах. Ставим на счет 2:1», — сказала Петрова.