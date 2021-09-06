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«Сочи» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 6 сентября

«Сочи» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 6 сентября
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» и ЦСКА.

Ставка: победа «Сочи» в матче за 4.80.

«Сочи» на старте чемпионата выглядит очень бодро. В первом матче был разгромлен «Амур» (4:0).

Ну ладно, сильного клуба в Хабаровске нет, и этот пример может быть не совсем показателен.

Но «Витязь» выглядит очень здорово со своей тройкой Нико Ойямяки – Миро Аалтонен – Микс Индрашис. В сумме это звено набрало 9 (4+5) очков в матче. Аалтонен – вообще лучший бомбардир КХЛ. Однако «Сочи» сумели убрать и «Витязь», победив в овертайме (6:5 ОТ). Единственная проблема – это провал в третьем периоде, который «Сочи» отдал со счётом 0:4. А так и до овертайма можно было не доводить.

Ворота «Сочи» защищает топовый вратарь Магнус Хелльберг. Очень интересный подбор игроков. Да, бюджет у клуба не слишком велик. Но есть игроки вроде Кирилла Пилипенко, который в прошлом сезоне за «Югру» набрал 78 (39+39) очков в 66 матчах высшей лиги. И вот теперь ему справедливо дали путь в КХЛ, где у парня уже 5 (1+4) очков в двух матчах.

Кроме того, в «Сочи» произошли перемены в руководстве, работа теперь идет серьезнее. Видно, что клуб стал сильнее. А вот ЦСКА ослаб, когда уволили Игоря Никитина и назначили главным тренером Сергея Федорова, у которого нет опыта.

ЦСКА при новом руководстве уступил «Авангарду» в Балашихе (0:4) и победил дома рижское «Динамо», хотя уступал в две шайбы (3:2).

Я бы в этом матче взял кэф 4,20 на то, что «Сочи» победит пусть даже в дополнительное время. Если искать сенсации, то где, если не здесь? Мне кажется, в ЦСКА еще только разбираются, как правильно играть в хоккей. Там ведь и тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич потерял работу. А вот «Сочи» после двух побед на кураже, и им нечего терять – за поражение от ЦСКА никто не осудит, а победа сделает их героями», — сказал Лысенков.

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