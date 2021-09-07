«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 4.35.



«Пока «Магнитка» и «Салават» в текущем чемпионате похожи как сицилийские братья. Оба сыграли по два матча, оба одержали по две победы, и все эти победы были выездными. Дьявол, как известно, кроется в деталях, но тут уже надо так глубоко заныривать вглубь команд, как внешнему наблюдателю никогда не удастся. Остаются сухая статистика и «вкусовые» ощущения.



Статистика никому преимущества не даёт, а вот по «вкусовым» ощущениям «Салават» выглядел немного посолиднее. Совсем чуть-чуть, совсем капельку, но всё-таки солиднее. Возможно, потому, что «Магнитке» во втором матче пришлось в конце поднапрячься, чтобы не доводить дело до овертайма. А «Салават» что в первой игре, что во второй достаточно быстро создавал «подушку безопасности», после чего спокойно играл по счёту, а уж в этом аспекте у юлаевцев не много конкурентов в КХЛ.



Таком образом, можно констатировать, что если в Магнитогорске счёт откроет «Салават», то этим самым сделает даже не полдела, а три четверти, а то и ещё больше. Уфимцы чувствуют себя весьма комфортно даже при одной шайбе преимущества. Другое дело, что мы ещё не видели их отыгрывающимися, а ведь рано или поздно, но увидеть всё равно предстоит.



Пока же, после двух туров, мои предпочтения на стороне «Салавата». Конечно, предпочтения эти не такие, чтобы я ломанулся продавать квартиру и грузить всё на гостей, но… Предпочтения всё равно есть, и они даже не предусматривают дополнительного времени.



То есть «Салават» в трудной и изматывающей борьбе одержит третью победу подряд, весьма скромную, всего-то в одну шайбу, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.