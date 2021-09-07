Россия — Мальта: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Россия — Мальта.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.64.



«Россияне захватили лидерство в отборочной группе. Вообще, этот сбор получается достаточно успешным. Сначала проявили неплохо себя в матче с крепкой Хорватией (0:0), а затем на классе разобрались с Кипром (2:0), проведя стартовые минуты на очень высоком уровне.



На мой взгляд, болельщики остались не слишком удовлетворёнными, ведь с киприотами можно было создать и больше моментов. Думаю, что уже дома хозяева постараются забить больше, доведя счёт до разгромного. Всё-таки соперник не самый грозный.



Мальтийцы оставляют приятное впечатление и прогрессируют с каждым годом. Ещё весной они отобрали очки у Словакии (2:2), а недавно добыли и первую викторию. Они оставили не у дел Кипр (3:0). В предыдущем туре команда показала симпатичный футбол против Словении (0:1).



По моему мнению, на предыдущие две игры андердог потратил слишком много сил и выезд в Москву уже не получится таким успешным. У себя дома они ещё могли бы дать бой, однако класс оппонента намного выше», — сказал Павлюченко.

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