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Россия — Мальта: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022

Россия — Мальта: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Россия — Мальта.

Ставка: победа России с форой (-2) за 1.64.

«Россияне захватили лидерство в отборочной группе. Вообще, этот сбор получается достаточно успешным. Сначала проявили неплохо себя в матче с крепкой Хорватией (0:0), а затем на классе разобрались с Кипром (2:0), проведя стартовые минуты на очень высоком уровне.

На мой взгляд, болельщики остались не слишком удовлетворёнными, ведь с киприотами можно было создать и больше моментов. Думаю, что уже дома хозяева постараются забить больше, доведя счёт до разгромного. Всё-таки соперник не самый грозный.

Мальтийцы оставляют приятное впечатление и прогрессируют с каждым годом. Ещё весной они отобрали очки у Словакии (2:2), а недавно добыли и первую викторию. Они оставили не у дел Кипр (3:0). В предыдущем туре команда показала симпатичный футбол против Словении (0:1).

По моему мнению, на предыдущие две игры андердог потратил слишком много сил и выезд в Москву уже не получится таким успешным. У себя дома они ещё могли бы дать бой, однако класс оппонента намного выше», — сказал Павлюченко.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.

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