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«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.08.

«Оба клуба здорово начали регулярный чемпионат. «Металлург» одержал две победы на выезде — над «Автомобилистом» (2:6) и «Барысом» (1:2).

«Салават Юлаев» тоже два раза победил на выезде, причём сделал это более уверенно — 5:1 с «Барысом» и 4:2 с «Автомобилистом». Соперники были одинаковыми, и мы могли сравнивать, кто на что способен.

Очень мощно у Уфы выглядит первое звено легионеров, которое порвало «Автомобилист». Теэму Хартикайнен (1+0), Сакари Маннинен (1+1), Маркус Гранлунд (0+2) набрали в сумме пять очков. А ведь ещё есть второе звено, где в тройке с Александром Кадейкиным вторую молодость проживает Николай Кулёмин.

«Металлург» старается делать ставку на быстрый атакующий хоккей. В ударе Андрей Чибисов, забивший два гола в двух матчах. Интересно смотреть за Денисом Зерновым, которого выменяли из «Авангарда» и поставили в третье звено — к Брендану Лайпсику и Максиму Карпову. Но в целом у меня сложилось впечатление, что состав «Салавата Юлаева» пока поглубже и команда смотрится более сбалансированно и солидно.

Я бы в этом матче взял то, что «Салават Юлаев» победит, пусть даже в дополнительное время. Это хороший коэффициент для того, чтобы поверить в уфимский клуб, который на старте чемпионата выглядит реальной силой», — сказал Лысенков.

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