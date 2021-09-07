Нидерланды — Турция: ставка Максима Калиниченко на встречу квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Турция.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Заключительный матч отбора ЧМ-2022 в этом сентябрьском этапе. Главный матч группы G — Турция приезжает в гости к Нидерландам. На первый взгляд, тут всё должно быть ясно. Однако турнирное положение команд говорит о другом возможном исходе.



Конечно, в подобной паре голландцы всегда будут считаться фаворитами. Нидерланды — одна из сильнейших команд Европы, со звёздными игроками. Сейчас к ним ещё и вернулся опытнейший Луи ван Гал.



Однако в последнее время Нидерланды не показывают того величия, к которому мы привыкли. Недавно на Евро-2020 «оранжевые» вылетели уже в 1/8 финала, да и ещё не от самого сложного соперника в турнире — Чехии.



У голландцев уже далеко не самый молодой состав. Многие игроки «заматерели», подросли. Однако слаженности и стабильности в их игре всё ещё нет. В этом плане Нидерландам может быть очень тяжело в этом матче.



Турция — довольно крепкая команда, которая доставляет проблемы почти всем своим соперникам. Турки давно доказали, что у них слаженный коллектив, который не так часто проигрывает.



Но, конечно, назвать Турцию очевидным фаворитом в этой игре тоже нельзя. У команды всё-таки есть свои проблемы, которые стали хорошо видны на том же Евро-2020, где сборная проиграла во всех трёх матчах группового этапа.



В общем, встречаются две команды, у которых есть большой потенциал. Нидерланды стремятся к успеху, которого давно пытаются заслужить. Ну а Турция старается доказать, что она достойна входить в число сильнейших команд Европы. Осталось им только выйти на чемпионат мира и показать хорошую игру там. Пока в группе они идут на первых двух строчках.



В этом же матче я поставлю на голы. Очевидного фаворита здесь нет — высока вероятность, что турки смогут поделить очки с голландцами. Однако от защиты команды играть не станут. Предложу поставить на то, что обе сборные забьют», — сказал Калиниченко.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75 — на сайте Betassist.