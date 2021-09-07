Испания — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч Евро-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу Россия — Испания.



Ставка: победа России 3:0 за 1.54.



«Волейбольная сборная России провела три матча на чемпионате Европы, сенсационно уступила Турции, после чего обыграла Нидерланды и Финляндию. Казалось, две ожидаемые победы, но добыты они были в тяжелейшей борьбе — голландцы уступили лишь в пятой партии, финны бодались в четырёх сетах. Все это говорит о том, что после красивого олимпийского турнира в Токио, серебряных медалей подопечные Саммельвуо никак не могут нащупать игровой ритм. Да и отсутствие на площадке номинального диагонального (в этой роли проявляет себя доигровщик Егор Клюка) явно сказывается.



Короче, россияне играют нестабильно и на данный момент занимают в своей подгруппе четвёртое место — выше Турция, Нидерланды и Финляндия. Уверен, это раздражает и команду, и тренерский штаб. Тем более что быть в первой двойке — это ещё и необходимость: в этом случае сетка плей-офф должна быть более перспективной. Благо что ближайшие соперники — откровенные аутсайдеры. Для начала нужно разгромить Испанию, и, пожалуй, поставлю именно на то, что это случится.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа сборной России со счётом 3:0», — сказал Аксёнов.