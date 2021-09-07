Россия — Мальта: прогноз Тимура Журавеля на матч отбора ЧМ-2022 в Москве

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Мальта.



Ставка: победа России в 2 мяча за 4.30.



«Добро пожаловать в сумасшедший дом. Мы думали, что пик горячности обсуждения сборной России прошёл на Евро, но нет. Сыграли с Хорватией и Кипром, и такое началось, такие баттлы и в «Твиттере», и в телеграм-канале и психи комментаторов. Какие-то защитники Карпина, какие-то его противники. В общем, действительно сумасшедший дом.



Но мы сейчас должны остыть и спокойно проанализировать происходящее. Впереди матч Россия — Мальта. Видим, что Валерий Карпин придумал разные составы на все три матча. Он понимает, что его требования энергоёмкие. Команда, если её не ротировать, просто не выполнит эти требования.



Мы видели, как состав изменился от Хорватии к Кипру. Думаю, что перемен будет немало и в этот раз. Что это даст? Это даст отсутствие сыгранности, слаженности. Мне кажется, что игра будет такой же тяжёлой, как и с Кипром, тем более недавно Мальта грохнула Кипр, пусть там и не были равные составы долгое время.



Мне кажется, что мы должны опасаться этого матча. Его может опасаться и сам Карпин. Я был на Кипре и видел вблизи, как играла наша команда и как нервничал Карпин. После матча он был убит, как будто проиграл. Мне кажется, что эта сборная поменяла действующих лиц на некоторых позициях, поменяла главное — требования к игре, которые отличаются от тех, что были у Черчесова.



В данном случае мы пока находимся на нулевой стадии. Поэтому стоит ждать тяжёлой победы над упёртым и упрямым соперником. Я бы вам рекомендовал ставку «победа России» ровно в 2 мяча. Это не значит, что победа будет лёгкой, выиграть можно и натужно, как было на Кипре. Мне кажется, что Россия всё же на классе своё возьмёт. Это будет победа не совсем на тоненького, но и без размаха.



Вспомните, при Черчесове у нас был матч на Мальте. Мы там повели 2:0, потом пропустили, и потом был нервяк. Мне кажется, что эта сборная Мальты доставит нам некоторые сложности. Эти сложности мы решим, как всегда, героическими усилиями и, главное, свежестью обновлённого состава.



Победа России ровно в два мяча. Ждём, готовимся, заглядываем в «Твиттер», в телеграм-канал. Интересно, Генич вернётся после своих угроз больше не говорить о сборной? Мне кажется, да. Психанёт и опять что-то скажет. В общем, ставьте, скоро увидимся», — сказал Журавель.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.