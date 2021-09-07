«Локомотив» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 7 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.82.



«Минчане показали на редкость организованную игру в Череповце, отыграв баланс заброшенных и пропущенных шайб, подпорченный в стартовом матче с московскими «одноклубниками». Теперь минский план понятен: «зубры» пытаются штопором вкрутиться в турнирную таблицу сразу после «олигархата» — где-то на пятое-шестое место. Чтобы не участвовать в захватывающей игре «Спасение рядового Райана своего тренера» в последних турах регулярки. Получится или нет – дело второе, но стараются они с самого начала, и бог им в помощь.



Но вот укрепить свои позиции в Ярославле получится вряд ли. И «Локомотив» нынче выглядит весьма прилично, да и вообще у «зубров» в Ярике мало что получается. Счастливым исключением выглядит сезон-2018/2019, когда «Локомотив» и «Динамо» с упоением насиловали друг друга в гостях. Именно декабрём 2018-го датирована последняя победа минчан в Ярославле, после которой последовало четыре поражения (до этого, кстати, было ещё семь). Иными словами, в Ярославле у минчан «ваши не пляшут», и именно этот факт окончательно позволяет мне признать «Локомотив» явным и почти однозначным фаворитом поединка.



А ещё не будем забывать, что это будет матч памяти. 10 лет прошло с того момента, как в ярославском аэропорту «Туношна» разбилась команда. 10 лет, а словно всё происходило вчера. Я помню тот день в мелочах: как впервые узнал, как следил за новостями, как посылал «могильщиков», успевших сфотографировать место катастрофы и требовавших от СМИ несусветных денег за свои фотографии.



Не думаю, что в такой день минчане будут ложиться костьми. А значит, победа будет на стороне «Локомотива», нелёгкая, трудовая, но в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.