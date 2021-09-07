Франция — Финляндия: прогноз Ивана Млечного на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся Франция и Финляндия.



Ставка: победа Финляндии с форой (+2) за 1.87.



«Французы, конечно продолжают всех удивлять с плохой стороны. Недавние триумфаторы чемпионата мира в России показывают отвратительный футбол. У какой сборной вообще есть подобные ресурсы и подобный подбор кадров? Очередная ничья для группы D и для французов в матче с Украиной заставляет задуматься: о чём вообще думают футболисты? И сейчас им предстоит сыграть с финнами, которые расположились на второй строчке турнирной таблицы и всерьёз претендуют на продолжение своего пути по этим квалификациям. Есть ли вера в какую-то уверенную победу французов? Лично у меня — нет.



Финны умеют играть в обороне, умеют хорошо выстраивать игру, отталкиваясь от своего подбора исполнителей. Так почему же они должны разгромно проиграть, при условии, что французы больше одного мяча за пять матчей забили только один раз Казахстану?



Ходить вокруг да около не буду. Французы мне абсолютно не нравятся на данном этапе, и коэффициент, который предлагается на их победу, абсолютно не оправдывает то, что происходит на самом деле. Мой прогноз на эту встречу — победа сборной Финляндии с форой +2. Практически 1.90 за за такой исход, действительно, вариант очень хороший», — сказал Млечный.