Нидерланды — Турция: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022

Сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами Нидерландов и Турции. Победит ли команда Луи ван Гала? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



Забери свой бонус в три простых шага:



1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.



2. Пройди полную идентификацию.



3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч Нидерланды — Турция.