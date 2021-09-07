Россия — Мальта: где покажут в прямом эфире, по какому каналу смотреть, когда начало

7 сентября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Мальта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «РЕН ТВ».



Букмекеры уверены в победе сборной России. Ставки на подопечных Валерия Карпина принимаются с коэффициентом 1.17 (85%). В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1170 рублей. Победа Мальты оценена в 18.0 (5%), ничья — в 9.60 (10%).



Эксперты ждут высокой результативности. На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.45, на тотал меньше 2.5 гола — за 2.88. «Обе забьют» идёт за 2.37.



На пенальти дают 2.50, на удаление — 5.00. На результативный удар Фёдора Смолова предлагают 1.80, Антона Заболотного — 2.10, а Алексея Миранчука — 2.55.



Победа сборной России с форой (-2.5) идёт за 2.15, победа россиян всухую — за 1.75.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.