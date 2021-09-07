Россия — Мальта: время начала прямой трансляции матча отбора ЧМ-2022, по какому ТВ-каналу

7 сентября 2021 года состоится матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу Россия — Мальта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 21:45 по московскому времени. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».
Букмекеры уверены в победе сборной России. Ставки на подопечных Валерия Карпина принимаются с коэффициентом 1.17 (85%). В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1170 рублей. Победа Мальты оценена в 18.0 (5%), ничья — в 9.60 (10%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Россия — Мальта. На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.45, на тотал меньше 2.5 гола — за 2.88. «Обе забьют» идёт за 2.37.
На пенальти дают 2.50, на удаление — 5.00. На результативный удар Фёдора Смолова предлагают 1.80, Антона Заболотного — 2.10, а Алексея Миранчука — 2.55.
Победа сборной России с форой (-2.5) идёт за 2.15. Ставка зайдёт, если сборная России победит с разницей минимум в 3 мяча. Победа россиян всухую котируется за 1.75.
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