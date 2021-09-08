«Барыс» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Амур».



Ставка: победа «Барыса» за 2.21.



«К третьему матчу «Амур» наконец-то стал вырисовываться в качестве команды, а не набора хоккеистов. Правда, этому в немалой степени поспособствовал «Авангард», явно не настроившийся на соперника должным образом. И не мудрено было не настроиться, взглянув на игровую статистику хабаровчан в двух первых матчах. Вот и получилось первое хабаровское очко в нынешнем сезоне, выстраданное, на минуточку, в матче с действующим чемпионом, да ещё на его площадке.



Четырехматчевая выездная серия «Амура» завершается в братском Казахстане, и на границе (не нашей, а заморской) дальневосточникам еще немного помотают нервы. Помотают, помотают, братья-казахи любят вцепиться в кого-нибудь, особенно в легионеров. Помню, как тетенька-пограничник ошарашила Юусо Хиетанена, в бытность его игроком «Торпедо», вопросом о том, где он собирается остановиться в Астане. Юусо в тот момент вообще не ведал о существовании на земном шаре такого города, как Астана, да и о Казахстане знал лишь понаслышке. А тётенька не отставала, вцепилась клещем, а поскольку для прохода границы посреди ночи был открыт лишь один переход, то вся торпедовская очередь, естественно, остановилась. А компетентные товарищи из руководства команды, которые знали, в какой гостинице Хиетанен остановится, уже прошли границу и, сидя в автобусе, ненормативно высказывались об игроках, копошащихся в аэропорту. В общем, полчаса ночного сна для всей команды было тогда потеряно навсегда. А сейчас еще коронавирусные ограничения, с которыми каждый пляшет, как умеет – о-о-о…



Все это я рассказываю к тому, что к концу выездной серии «Амур» будет слегка замордован. И не только хоккеем, но и переездами, и всякими околохоккейными нюансами. Не сильно, поскольку сезон только начался, но вполне достаточно, чтобы не выпрыгнуть из штанов второй раз подряд. «Барысу» ведь после двух домашних поражений тоже надо реабилитироваться перед собственной публикой. Но казахстанцы хоть проиграли лидерами КХЛ. Супротив лидера у них пока не получается, посмотрим, как получится супротив аутсайдера.



Поэтому в грядущем матче ставлю на братьев-казахов, пусть это и выглядит не слишком патриотично. Но объективно «Барыс» должен быть и сильнее, и злее. А значит, победит, пусть и скромно, с небольшим преимуществом в счёте, зато в основное время», — сказал Лебедев.