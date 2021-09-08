Польша — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч отборочного этапа чемпионата мира Польша — Англия.



Ставка: победа Англии за 1.65.



«Поляки опережают на один балл Албанию, располагаясь на второй строчке в отборочной группе. В очном противостоянии получилось уничтожить Албанию со счетом 4:1. На этой неделе они ещё закрепили успех в поединке с Сан-Марино (7:1), пусть и сенсационно пропустили.



По моему мнению, хозяев нельзя назвать проходной сборной. Они регулярно цепляются и дают бой сильнейшим противникам, что и продемонстрировали в первом круге в Лондоне. С остальными командами у них проблем тоже не возникало.



Англичане сейчас просто в фантастических кондициях. Они демонстрируют стопроцентный результат в группе, а этим летом добрались до финала Евро-2020. Может быть, «львы» не так грозно сыграли с Андоррой (4:0), зато неуступчивую Венгрию они переиграли с таким же счетом 4:0.



Думаю, что сейчас мало в мире сборных, способных отобрать очки у Англии. Конечно, поляки постараются оказать сопротивление, но ни к чему хорошему это не приведёт и копилка не пополнится», — сказал Павлюченко.