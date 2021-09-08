«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 «Ак Барс» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.44.



«Ак Барс» — ЦСКА. Начнём с хозяев, то есть с казанцев. Честно говоря, я не поверил своим глазам: «Ак Барс» два раза подряд провалил вторую половину матча. Один раз с «Куньлунем», это могло оказаться случайностью, но после «Куньлуня» было «Торпедо». И в тот момент, когда «большие татары» должны были прибавлять, чтобы догнать нижегородцев, они это сделать либо не смогли, либо не захотели. Либо и то, и другое вместе. Вообще-то проблем с функциональной готовностью «Ак Барса» не было ни в какое время сезона, начиная со времен Юрия Моисеева (царствие ему небесное!). При Билялетдинове с командой могло произойти всё, что угодно, но никогда это не было связано с «физикой». Да и в предыдущие сезоны с Квартальновым ничего подобного мы не видели. Значит тут что-то другое, и мы пока не понимаем, что именно. Но наверняка скоро поймем.



С ЦСКА вроде бы всё попроще. Команда выходит на привычный уровень, привычный и для себя, и для болельщиков. Два первых матча получились не слишком внятными, зато на берегу Черного моря армейцы за четыре с половиной минуты забросили три шайбы Третьяку-младшему, после чего делом техники оставалось довести игру до победного конца, и техники этой красно-синим хватило вполне. То есть динамика результатов ЦСКА вполне себе позитивная, чего не скажешь о его предстоящем сопернике, проигравшем два последних матча заведомо более слабым командам.



Немного выравнивает ситуацию тот факт, что накануне отчетного матча у «Ак Барса» было на сутки больше времени на отдых, и казанцам не нужно было никуда ехать. Но на начальном этапе чемпионата это слишком эфемерное преимущество, чтобы его можно было рассматривать всерьёз. В общем, слабые места сейчас есть и у тех, и у других, но у ЦСКА их, похоже, меньше, и с каждым следующим матчем закрывается всё больше дыр, чего пока нельзя сказать об «Ак Барсе». Именно этот факт и подталкивает меня к тому, чтобы назвать ЦСКА фаворитом предстоящего матча. Полагаю, что победа армейцев будет сверхтяжёлой, минимальной по преимуществу, выстраданной, зато одержанной в основное время матча», — сказал Лебедев.