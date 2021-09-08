Чехия — Украина: ставка Максима Калиниченко на товарищеский матч

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на товарищеский матч Чехия — Украина.



Ставка: обе забьют за 1.98.



«В товарищеском матче встретятся сборные Чехии и Украины. Это интересная игра между двумя равными командами, которые не так часто побеждают в последнее время.



Украинцы сами себя привели к непростой ситуации в квалификации чемпионата мира — 2022. Сборная провела две игры в этом месяце, в обеих из которых сыграла вничью. Сначала жёлто-синие совсем не обязательно поделили очки с Казахстаном (2:2), а позже смогли не проиграть Франции (1:1). В группе они теперь идут третьими.



Чехия же в последнее время чередует победы и поражения. В сентябре команда провела тоже два матча в рамках отбора ЧМ-2022. Сначала она весьма ожидаемо обыграла Беларусь ещё не с таким большим счётом 1:0, а позже уступила Бельгии (0:3). В своей группе у чехов положение лучше, чем у украинцев — второе место.



Сейчас Украина — крепкая команда, даже несмотря на смену тренера. Это можно проследить по её матчам с той же Францией. Год назад жёлто-синие потерпели от неё сокрушительное поражение 1:7. Однако после этого за год команды провели ещё две встречи, в обеих из которых французы не смогли победить (оба раза 1:1).



В этом матче сыграют две команды, которые показали неплохой футбол на недавнем Евро-2020. Обе смогли сыграть в нескольких раундах плей-офф. Так что и в их очном матче я жду яркой игры. Тем более что это товарищеская встреча — соперники могут играть более расслабленно. Ставлю на то, что в этой игре забьют обе команды», — сказал Калиниченко.