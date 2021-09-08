«Динамо» М — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Авангард».



Ставка: ничья за 4.10.



«За первое в нынешнем сезоне очко хабаровский «Амур», безусловно, должен благодарить «ястребов». Но и бело-голубым дальневосточники тоже должны проставиться: не маячь перед «Авангардом» ристалище с «Динамо» через двое суток, глядишь, и не было бы «Амуру» ни пощады, ни покоя, ни набранного очка.



Вот только бог, как известно, шельму метит. И вряд ли экономия сил в матче с «Амуром» как-то поможет балашихинцам в противостоянии с «Динамо» — слишком уж безупречно пока выглядит бело-голубая машина. «Авангард» тоже выглядел аналогично, но только в первой игре сезона с ЦСКА. С «Адмиралом» он был уже менее убедителен, а с «Амуром» пришлось даже отыгрываться. Иными словами, игра «Авангарда» идёт по нисходящей, а тут тебе «Динамо», которое в каждом матче забивает строго по четыре, а пропускает не более одной.



А тут ещё хитромудрая статистика подсказывает, что два последних сезона в «междусобойчиках» этих соперников побеждают исключительно хозяева. Кстати, раньше чаще было наоборот. Но теперь как закон: приехал в гости — изволь огребать и не жужжи.



Таким образом, пока всё наталкивает на мысль, что чемпион должен потерять первые очки в сезоне. Не думаю, что для «Динамо» всё будет просто, скорее, наоборот, всё будет очень и очень сложно, и даже основного времени соперникам вполне может и не хватить. Но в дополнительное ли время, в буллитной ли серии бело-голубые возьмут второе очко. Да и «Авангард» сильно страдать от потери очка не станет», — сказал Лебедев.