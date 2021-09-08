Беларусь — Бельгия: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Беларусь — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии с форой (-2) за 1.97.



«Сборная Беларуси удержалась в Лиге наций, но продолжить успех среди команд выше по классу уже не сумела. За четыре тура текущего отборочного сезона только на первом этапе «белые крылья» сумели добыть победу над сборной Эстонии, на чём всё и закончилось. Не впечатляют и 14 пропущенных за четыре игры мяча.



Сборная Бельгии успешно прошла групповую стадию на Евро-2020, после чего лишила титула чемпиона Европы. Свои выступления на континентальном первенстве «красные дьяволы» завершили на стадии 1/4 финала с Италией.



После пяти туров группового раунда гости, как и подобает первой команде мирового рейтинга, возглавляют турнирную гонку — четыре успешных матча и ничья, что принесло 13 очков. В последней игре бельгийцы легко одолели Чехию.



Сборная Беларуси сама себе привезла поражение от Уэльса, когда позволяла делать противнику всё что угодно в штрафной. Считаю, что с бельгийцами номинальным хозяевам особо ловить нечего. Я даже не знаю, будет ли выпускать на поле Роберто Мартинес всех основных игроков, но в любом случае шансов у «белых крыльев» нет.



Ожидаю победу гостей минимум в два мяча», — сказал Мостовой.