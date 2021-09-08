Косово – Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Косово – Испания.



Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 2.5 за 2.20.



«Довольно интересный матч для прогноза. И довольно легкий. Очевидно, что Испания выиграет, и выиграет крупно.



Испания плохо начала квалификацию: шведам заслуженно проиграла. После этого они вынуждены были собраться. Присели на скамейку лидеры команды. Альба, Бускетс, Коке, Мората – все они на поле не вышли. А вышли другие люди, которые голодны, которые хотят играть за сборную. И пожалуйста – команда уверенно выиграла 4:0. Это значит, что в команде появилась конкуренция. Это очень хорошо. Ситуация чем-то напоминает сборную России.



Что касается Косово, то они проявили морально-волевые качества, забили на последней минуте гол и сыграли 1:1. Это значит, что ушло много эмоций и сил. Естественно, у Косово нет той обоймы игроков, которая есть у Испании. Основа к третьей игре устала очень сильно как физически, так и морально. А заменить их некем.



Я уверен, что Испания забьет не меньше 3 голов. Сумеет ли Косово дома отличиться – можно только гадать», — сказал Мор.