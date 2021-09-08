Косово – Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Косово – Испания.
Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 2.5 за 2.20.
«Довольно интересный матч для прогноза. И довольно легкий. Очевидно, что Испания выиграет, и выиграет крупно.
Испания плохо начала квалификацию: шведам заслуженно проиграла. После этого они вынуждены были собраться. Присели на скамейку лидеры команды. Альба, Бускетс, Коке, Мората – все они на поле не вышли. А вышли другие люди, которые голодны, которые хотят играть за сборную. И пожалуйста – команда уверенно выиграла 4:0. Это значит, что в команде появилась конкуренция. Это очень хорошо. Ситуация чем-то напоминает сборную России.
Что касается Косово, то они проявили морально-волевые качества, забили на последней минуте гол и сыграли 1:1. Это значит, что ушло много эмоций и сил. Естественно, у Косово нет той обоймы игроков, которая есть у Испании. Основа к третьей игре устала очень сильно как физически, так и морально. А заменить их некем.
Я уверен, что Испания забьет не меньше 3 голов. Сумеет ли Косово дома отличиться – можно только гадать», — сказал Мор.
- 8 сентября 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 7 сентября 2021
-
23:45
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00