СКА – «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Автомобилист».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.75.
«Неплохо размявшись на «Адмирале», СКА ждет в гости другую команду на первую букву алфавита. У неё в нынешнем сезоне, похоже, судьба будет ничуть не легче «адмиральской». Это год назад в соответствии с календарём у «Автомобилиста» были соперники один другого легче, а нынче, словно одумавшись, календарь сразу же нагрузил екатеринбуржцев сплошными олигархами, а против элиты у «автомобилистов» даже дома ничего не получается от слова «вообще». Даже дома, а тут в Питере играть.
Добавим к этому, что и выглядит пока «Автомобилист» каким-то разборно-сборным. Нет в нём какого-то упорства, какой-то спортивной злобы, готовности сдохнуть, но выиграть. Нельзя ведь сказать, что совсем не играет. Играет, и даже забивает по две шайбы за матч, но пропускает ведь в два-три раза больше. А тут против него выйдут лучшие специалисты России по выворачиванию вратарей мехом внутрь. И что от этого «Автомобилиста» останется?
Конечно, такого позора, с которым из града на Неве уезжал «Адмирал», не будет. Но и рассчитывать на какой-то очковый прибыток екатеринбуржцам не придётся. Будут они биты, причем биты достаточно брутально. СКА вполне хватит основного времени для того, чтобы к радости своих болельщиков одолеть «Автомобилист» с преимуществом шайбы этак в три.
А в Екатеринбурге терпеливо ждут, когда «олигархи» закончатся и начнутся приемлемые соперники», — сказал Лебедев.
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