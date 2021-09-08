Польша — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч отбора ЧМ-2022 8 сентября

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Польша — Англия.



Ставка: победа Англии за 1.65.



«Любопытная игра. В первой игре, которая прошла в конце марта, победили британцы – 2:1. Но играли они в Англии.



Теперь поляки дома. Они блёкло выглядели на Евро, но пришли в себя. Если так можно говорить о матчах против Албании и Сан-Марино. Наверное, можно. Потому что футбольные карлики были совсем слабыми. Но 7 из 19 голов, пропущенных Сан-Марино, – это заслуги Польши, достойный результат.



Красиво выглядел вынос Албании. Поляки дома не проигрывают в этом отборе. Они забивают много. К Англии очень много заслуженных восторгов. Но мне кажется, что мы вправе в этом матче ставить на результативный матч. Я бы попробовал поставить на ТБ (2,5).



Вроде бы и ставки высоки, и Англия в случае победы досрочно гарантирует себе путевку в Катар. Многие ждут, что Польша навяжет свой стиль, сыграет в тот футбол, который даст результат. Но если вы внимательно смотрели Евро, то поляки играли медленно и спокойно. Но команда Гарета Саутгейта – это самая закрытая и организованная сборная Англии, которую я видел за всю жизнь.



Поэтому я уверен, что голы будут, но англичане выиграют», — сказал Казаков.