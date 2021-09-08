Польша — Англия: ставка Артура Петросьяна на встречу квалификации чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Польша — Англия.



Ставка: Польша не проиграет за 2.23.



«Честно говоря, хоть Англия и выиграла оба раза крупно в сентябрьских матчах, но особо какого-то впечатления не произвела. С Венгрией и Андоррой игры прошли по схожему сценарию – когда соперник совсем стал расклеиваться, только тогда Англия забивала свои мячи, класс англичан сказался.



Поляки забили 11 мячей в двух играх, играли от души, многое у них получалось. Мне понравилось, как играла команда, пусть соперники и не были из разряда топ. Англичане уже на 5 очков оторвались от второго места, на котором находится Польша, поэтому играть во что бы то ни стало на победу в этой игре не будут – никто не захочет тратить слишком много сил в преддверии тура в АПЛ.



Для поляков это будет большое событие, они приложат все силы, чтобы добиться хорошего результата. Мне кажется, что в одну калитку точно игра не будет складываться в пользу гостей.



Маленький статистический факт – у англичан в матчах с Андоррой и Венгрией не складывались первые таймы. В сумме они нанесли всего один удар в створ. Я бы предположил, что в первом тайме хозяева будут владеть инициативой, будут более мощно выглядеть.



Варианты ставок у меня такие: Польша не проиграет, в первом тайме она нанесёт больше ударов, чем Англия, и в первом тайме она подаст не меньше угловых, чем Англия», — сказал Петросьян.