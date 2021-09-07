Россия — Мальта: результат матча отбора ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России обыграла Мальту. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор Смолов в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1170 рублей. Успех Мальты оценивался в 22.0, а ничья — 10.50.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.90, победа Мальты с форой (+2.5) — за 1.85, а победа сборной России всухую — за 1.75. На пенальти давали 2.50, на гол в первые 15 минут — 2.75, а на точный счёт 2:0 в пользу России — 6.00.