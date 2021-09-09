«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 3.94.



«Честно говоря, после матча «Салавата» в Магнитогорске уже и непонятно, может ли кто-то в Континентальной лиге остановить уфимцев. Даже при том, что на начальной стадии любого сезона многие команды чередуют почти идеальные матчи с полностью проваленными. Другое дело, что непонятно, кто может нынешний «Салават» заставить провалиться, и уж точно «Спартак» в этой роли не видится.



«Спартак» пока играет весело, и веселье это красно-белым пока больше идет на пользу, нежели вредит. Грусть придёт позже, вместе с поражениями и наваливающейся усталостью. А пока игра идёт – чего бы не порезвиться? Именно этот фактор может оказаться решающим в уфимском противостоянии, хоть и встречаются у нас команды из разных «весовых категорий», причем битва пройдет на «поляне» заведомого фаворита.



«Салават» вернулся из Магнитогорска в прекрасном настроении, весьма оригинально поздравив Васю Кошечкина с 700-м матчем в КХЛ семью заброшенными шайбами. Но боюсь, что именно это хорошее настроение и три выездные победы подряд могут сослужить «юлаевцам» плохую службу. В том плане, что они могут и не увидеть в «Спартаке» серьёзного соперника. С другой стороны, это будет матч открытия сезона в Уфе, а он дополнительно мотивирует (а заодно и будет нервировать) хозяев.



В общем, многое говорит за то, что в Уфе мы можем дождаться весьма неожиданного результата. Поэтому совершу нестандартный прогноз, предсказав гостевую победу «Спартака». В весёлом матче с большим количеством заброшенных шайб, стремящихся к десятку, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.