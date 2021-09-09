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«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.76.

«Салават Юлаев» удивил в матче против «Металлурга», он разгромил соперника со счётом 7:2. Этот, конечно, очень странный результат говорит о том, что сейчас уфимцы в хорошей форме, поэтому я ставлю на них в предстоящем матче.

«Салават» поймал кураж и должен сыграть на своём льду так же успешно, как он это сделал на выезде, у него три победы в трёх матчах. У уфимцев всё идёт хорошо, они достойно стартовали и, думаю, продолжат победную серию.

Конечно, «Спартак» в последнее время удачно играет в Уфе, он не проиграл в основное время в трёх личных встречах. Но это уже в прошлом: сейчас новый сезон, новые игроки. Особенно это касается «Спартака», так как у него поменялся главный тренер, и теперь он будет играть в другой хоккей. Новому тренеру нужно несколько матчей, чтобы команда действовала по его плану.

«Спартак», по моему мнению, в этом сезоне не будет лидером конференции, его место в середине турнирной таблицы», — сказал Вуйтек.

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