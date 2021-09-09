Лейла Фернандес — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Лейла Фернандес — Арина Соболенко в полуфинале US Open.



Ставка: индивидуальный тотал Фернандес больше 8.5 за 1.81.



«Лейла Фернандес в 18 лет впервые в своей карьере вышла в полуфинал US Open. Вспоминается где-то на подкорке история о том, как Мария Шарапова выиграла Уимблдон в юном возрасте, но пока ещё рано об этом говорить. Очень непростая соперница у Фернандес по следующему кругу — это Арина Соболенко, у которой больше опыта.



Всё-таки Арина теннисистка нестабильная. Иногда она играет сама с собой, совершает двойные ошибки, хотя по силе или вернее по мощи удара она превосходит практически всех. Она очень хорошо готова физически.



Всё-таки Фернандес. Она всё же не подарок. Она не такая мощная, не такая высокая, но играет в активную и быструю игру. Ноги у неё невероятным образом двигаются по корту. Она играет резко и руками. В общем, такая себе девочка-зажигалочка.



Если она не устала, а путь у неё очень сложный был и психологический и физический — психологически она будет готова, вот только если физически не просядет Фернандес — она сможет выиграть больше 8,5 гейма в этом матче.



Арина будет дёргаться и переживать, потому что никто не любит играть с молодыми соперницами в полуфиналах», — сказала Чакветадзе.