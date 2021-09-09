«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Сибирь».



Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.29.



«После матча в Нижнем Новгороде стало окончательно ясно, что ни «Торпедо», ни «Сибирь» в этом сезоне не ждёт триумфальное шествие по сезону и вхождение в зону плей-офф по красной ковровой дорожке под фанфары и взлетающие чепчики. Ждёт вышеназванные команды суровая бойня за последние строчки в зоне плей-офф соответствующих конференций. «Торпедо» будет полегче, потому что на Западе в принципе полегче, «Сибири» — потяжелее, но всё это детали. И весь этот адский труд будет лишь для того, чтобы в первом раунде плей-офф получить в морду от лидера конференции и с чистой совестью отправиться на тёплые пляжи.



Собственно говоря, аналогичная судьба ждёт и «Нефтехимик». Который всё это хорошо знает и уже постарался выжать максимум из стартового участка регулярного чемпионата. И, надо сказать, пока это у нижнекамцев получается достаточно неплохо, чего пока не скажешь о «Сибири».



Безусловно, простой битва при Каме не будет ни для хозяев, ни для гостей — главным образом потому, что это команды из одной «весовой категории». То есть силы приблизительно равны, плюсы нивелируются минусами и наоборот, и особое значение приобретает игра вратарей, по воротам которых будет нанесено если не одинаковое, то вполне сопоставимое количество бросков. А тут уж как ляжет…



Предполагаю, что для проведшей изнурительный матч в Нижнем Новгороде «Сибири» ляжет не совсем хорошо. «Нефтехимик» к тому же играет дома и отдыхал на сутки больше. Всего этого вместе и хватит для того, чтобы в матче на взаимное изматывание нижнекамцы сумели забросить на одну шайбу больше и решили все вопросы в основное время, пусть и с небольшим преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.