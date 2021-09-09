«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» за 4.44.



«Проиграть дома «Витязю», «Сибири» и победить в Казани – это так по-торпедовски! Лучше и придумать было невозможно, и сочинцы в этот список входят идеально, не оставляя нижегородцам никаких шансов на родном для них льду. Вот если был бы ЦСКА, если бы матч был в Москве, ещё можно было бы сомневаться и надеяться на удачное для нижегородцев стечение обстоятельств. А дома, да с «Сочами» — тут, извините, финита ля комедия.



И даже статистика личных встреч, согласно которой у нижегородцев больше побед в междусобойчиках, чем у сочинцев, вряд ли тут поможет. Как говорится, пусть будет хуже этой самой статистике. «Торпедо» уверенно не играет на своем льду даже с врожденными аутсайдерами, не будет играть и в следующей игре.



Не знаю, как вам, но мне всё предельно ясно: ХК «Сочи» по итогам упорного и не слишком результативного матча сумеет одержать гостевую победу, причём сделает это в основное время. А «Торпедо» будет ждать выездной сессии, чтобы там, вдали от родной раздевалки и родных болельщиков, всем показать кузькину мать. Иначе это будет не «Торпедо», — сказал Лебедев.