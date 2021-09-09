Лейла Фернандес — Арина Соболенко: прогноз Игоря Панкова на полуфинал US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч US Open Лейла Фернандес — Арина Соболенко.



Ставка: победа Фернандес с форой (+5) за 1.66.



«US Open-2021 у женщин радует многочисленными сенсациями. Не исключена вероятность того, что в финале сойдутся две молодые теннисистки Лейла Фернандес и Эмма Радукану. Однако для этого нужно в своих полуфиналах, в первую очередь, справиться с эмоциями и психологическим давлением, чтобы показать ту игру, которая у них была в предыдущих раундах.



Фернандес ценой неимоверных усилий прорвалась в трех предыдущих раундах сквозь Осаку, Кербер и Свитолину. Как бы ни завершился турнир, в любом случае теннисистка совершила настоящий подвиг, учитывая уровень соперниц. Агрессивная игра Лейлы, стремление смело брать инициативу в свои руки впечатляют. Во всех трех поединках у нее положительный баланс по виннерам-анфорсам, что важно, учитывая манеру игры.



Соболенко еще, судя по всему, толком и не вошла в игру в Нью-Йорке. Эпизод после четвертьфинала с Крейчиковой, когда белорусская теннисистка пошла на тренировочный корт продолжать работать, довольно показателен. И действительно, с подачей пока далеко не все гладко у Арины: 51% попадания с Мертенс и 10 двойных ошибок, 57% с Крейчиковой и 7 двойных. Были шансы на приеме у этих соперниц. Другое дело, что та же Барбора имела ужасные 38% попадания первым мячом.



Оценивая игру и результаты теннисисток по турниру, нельзя сказать, что Фернандес заметно уступает Соболенко. Лейла способна достаточно уверенно держать свою подачу и играть смело на приеме. Арина многое позволяла своим соперницам. Думаю, разгрома молодая канадка способна будет избежать в этом сражении», — сказал Панков.