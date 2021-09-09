Арина Соболенко — Лейла Фернандеc: прогноз Ильи Родина на матч 1/2 финала US Open — 2021

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала US Open Арина Соболенко — Лейла Фернандес.



Ставка: ТМ 22 за 1.65.



«Как бы не хотелось финал Фернандес — Радукану, но этому не быть, сказала Арина Соболенко. Мое мнение, что танк Соболенко остановить пехотинцам с лопатами в лице Фернандес вряд ли получится. Бывают, конечно, чудеса, но не в этом случае. Кстати, обе играют в сверхагрессивный теннис, поэтому ожидаю увидеть быстрый атакующий теннис в исполнении обеих теннисисток! Банально, но выиграет тот, кто допустит меньше ошибок. Моё мнение, что авторитет и агрессия Арины задавят канадку.



Однако коэффициент на победу Соболенко крайне мал, а форы минусовые, как вы знаете, в женском теннисе я не играю. Поэтому предлагаю вам забрать довольно высокие цифры по тоталу», — сказал Родин.