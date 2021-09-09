Настасья Мариана Шунк — Астра Шарма: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Карлсруэ

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Карлсруэ Настасья Мариана Шунк — Астра Шарма.



Ставка: ТБ 19 за 1.50.



«Шунк только в этом сезоне перешла в профессионалы. Немка проводит время на бюджетных ITF-турнирах, где пытается набрать рейтинговых очков. За эти месяцы Настасья продвинулась практически на 500 позиций, но этого недостаточно, чтобы получить доступ к крупным соревнованиям. На данный момент теннисистка находится только на 439-й строчке. Впрочем, Шунк всего 18 лет, если она продолжит таким темпами набирать обороты, то в ближайшие годы громко заявит о себе.



Шунк все игровое время проводит на грунтовых турнирах. Немка действует на корте первым номером, она быстро завершает розыгрыши с форхенда, не боится выходить к сетке и может действовать от обороны. Настасья неплохо подает первым мячом, но проседает на втором, так как либо рискует и допускает двойные, либо подает плоско в тело.



Шарма уже не первый сезон топчется возле топ-100, но никак не может войти и закрепиться в элите. Проблема в том, что Астра неконкурентоспособна на дистанции. Кроме этого, Шарма год за годом проваливается на грунте. Конечно, в этом сезоне Шарма сенсационно выиграла дебютный WTA-турнир в Чарльстоне. Вот только американский грунт сильно отличается от европейского (отскоком, скоростью и вязкостью). В этом сезоне Астре по силам оказаться в топ-100, для этого достаточно несколько раз отыграть в финальных стадиях соревнований категории WTA.



Шарма – сверхатакующая теннисистка. Австралийка с любых позиций на корте пытается обострять и владеть инициативой. Ключевой аспект в игре Астры – подача. За счет первого мяча она набирает легкие очки, выходит к сетке или получает контроль в розыгрышах. Шарма много ошибок допускает с бэкхенда, поэтому постоянно подстраивается под форхенд.



Предстоящий матч получится интригующим. Шунк невнятно выступила в первом круге турнира, но добыла волевую победу и набралась уверенности. Шарме не совсем подходят местные корты, но за счет подачи и атакующего потенциала она является фаворитом в предстоящей встрече. Не рекомендую ставить на исход, так как австралийка крайне нестабильна. К тому же Шунк играет дома и будет бороться до последнего. Предлагаю поставить на тотал больше 19», — сказал Перканюк.