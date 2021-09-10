«Металлург» Мг – «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Адмирал».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.40.



«Матчем в Магнитогорске «Адмирал» завершает пятиматчевую выездную серию. Назвать ее изматывающей нельзя по целому ряду причин. Во-первых, начало сезона, во-вторых, дальневосточники с учетом этого наверняка завершающую стадию подготовки к сезону проводили где-нибудь в местности, живущей по московскому времени. Но в любом случае и при любых раскладах постоянные переезды, да еще со сменами часовых поясов, дают о себе знать. И начиная с третьей игры каждая последующая дается все тяжелее.



За четыре предыдущих матча «Адмирал» набрал два очка, не победив ни разу. С одной стороны, это означает, что старт сезона дальневосточники по большому счету провалили. С другой — команда умеет цепляться, правда, совсем уж до конца это сделать не получается. Вот и в Череповце «Адмирал» дважды вел в счете, но в итоге проиграл за 8 секунд до конца овертайма.



На другой стороне весов – «Магнитка», которая мало того что отдыхала на сутки больше, так еще и никуда не ездила — это у нее будет второй матч домашней серии. Правда, в первой игре «Салават» нарезал из «Магнитки» ленточек, а Васю Кошечкина сделал клоуном в честь его 700-го матча в КХЛ. Но это еще один минус «Адмиралу» — «Магнитка» теперь будет ой какой злой!



В общем, при таких раскладах, даже не заглядывая в статистику личных встреч, можно начинать дальневосточников отпевать. Это, конечно, не означает, что «Магнитка» всенепременно сделает с «Адмиралом» то, что с ней самой тремя днями ранее сделал «Салават» или что с приморцами сделали в Питере, хотя и такого итога исключать нельзя. Но то, что уральцы победят – это практически уже установленный факт. Победят, конечно же, в основное время, если Илья Петрович совсем уже не намудрит с установкой и составом», — сказал Лебедев.