Александр Зверев — Новак Джокович: прогноз Сергея Фомина на полуфинал US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала US Open Александр Зверев — Новак Джокович.



Ставка: победа Зверева с форой (+5) за 1.70.



«Интереснейшее противостояние нас ожидает в полуфинале US OPEN. Теннисисты знают друг друга хорошо, было много личных встреч. Практическая каждая из них была в плотной борьбе.



Нельзя отрицать тот факт, что Зверев очень сильно прибавил за последний год. Очевидно, что личные проблемы никак не сказались на настрое Александра. Стабилизировалась подача, на высоком уровне держит мяч и в целом минимум перебоев по игре. По ходу турнира уверенно расправлялся с соперниками, претензий к его теннису нет. Остается лишь надеяться, что он сможет держать подобный ритм продолжительное время, и нет сомнений в том, что в скором будущем он выиграет заветный ТБШ.



Новак Джокович на данном турнире преследует совсем иные цели. Буквально через пару матчей при хорошем раскладе он сможет вписать свое имя в историю тенниса, завоевав Золотой шлем (4 выигранных ТБШ за сезон). Несмотря на столь огромную мотивацию, чувствуется, что подобный стимул наложил свой отпечаток на психологии. На этом турнире серб показывает далеко не лучший теннис. Отдал сеты более слабым игрокам и плохо выглядел со своей подачей. Сложно говорить о перспективах Новака на этом турнире, так как сейчас он встретится с по-настоящему сильным оппонентом.



Мы считаем, что в данный момент Александр не уступает Джоковичу по игровым показателям. Немец умеет и знает, как нужно играть с Новаком, он его уже побеждал в ключевых матчах и не раз. Возможно, в силу недостатка опыта у него не получится победить, но фору сдержать однозначно по силам», — сказал Фомин.

Ранее букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в финал US Open.