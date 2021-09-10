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Формула-1. Прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию Гран-при Италии

Формула-1. Прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию Гран-при Италии
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Известный журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на квалификацию Гран-при Италии 14-го этапа Формулы-1 сезона-2021.

Ставка: победа Хэмилтона за 2.22.

«Второй раз в сезоне в экспериментальном формате пройдет уик-энд Формулы-1 – на этот раз в итальянской Монце.

Что касается квалификации, которая состоится в пятницу вечером, то можно предположить, что моторы Mercedes обладают большим потенциалом, чем их конкуренты, поэтому я бы предположил, что Хэмилтон покажет весь свой талант и выиграет квалификацию. Коэффициент на его победу достаточно высокий – 2,22.

Интересно посмотреть за противостоянием в Alpine – Окон молодой и вдохновленный своей первой победой мчится вперед. Я бы поставил на то, что он переиграет своего более опытного напарника Алонсо. Коэффициент достаточно высокий – 2,50.

Трасса в Монце очень быстрая, отрывы здесь всегда минимальные, поэтому мне кажется, что обладателя поула и второго места разделит меньше 0,1 секунды. Коэффициент на это 2,40», — сказал Карпов.

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