Формула-1. Прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию Гран-при Италии

Известный журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на квалификацию Гран-при Италии 14-го этапа Формулы-1 сезона-2021.
Ставка: победа Хэмилтона за 2.22.
«Второй раз в сезоне в экспериментальном формате пройдет уик-энд Формулы-1 – на этот раз в итальянской Монце.
Что касается квалификации, которая состоится в пятницу вечером, то можно предположить, что моторы Mercedes обладают большим потенциалом, чем их конкуренты, поэтому я бы предположил, что Хэмилтон покажет весь свой талант и выиграет квалификацию. Коэффициент на его победу достаточно высокий – 2,22.
Интересно посмотреть за противостоянием в Alpine – Окон молодой и вдохновленный своей первой победой мчится вперед. Я бы поставил на то, что он переиграет своего более опытного напарника Алонсо. Коэффициент достаточно высокий – 2,50.
Трасса в Монце очень быстрая, отрывы здесь всегда минимальные, поэтому мне кажется, что обладателя поула и второго места разделит меньше 0,1 секунды. Коэффициент на это 2,40», — сказал Карпов.
- 10 сентября 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 7 сентября 2021
-
23:45