Формула-1. Прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию Гран-при Италии

Известный журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на квалификацию Гран-при Италии 14-го этапа Формулы-1 сезона-2021.



Ставка: победа Хэмилтона за 2.22.



«Второй раз в сезоне в экспериментальном формате пройдет уик-энд Формулы-1 – на этот раз в итальянской Монце.



Что касается квалификации, которая состоится в пятницу вечером, то можно предположить, что моторы Mercedes обладают большим потенциалом, чем их конкуренты, поэтому я бы предположил, что Хэмилтон покажет весь свой талант и выиграет квалификацию. Коэффициент на его победу достаточно высокий – 2,22.



Интересно посмотреть за противостоянием в Alpine – Окон молодой и вдохновленный своей первой победой мчится вперед. Я бы поставил на то, что он переиграет своего более опытного напарника Алонсо. Коэффициент достаточно высокий – 2,50.



Трасса в Монце очень быстрая, отрывы здесь всегда минимальные, поэтому мне кажется, что обладателя поула и второго места разделит меньше 0,1 секунды. Коэффициент на это 2,40», — сказал Карпов.