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Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Феликс Оже-АльяссимДаниил Медведев в полуфинале US Open.

Ставка: ТМ 38.5 за 1.67.

«Полуфинал US Open. Медведев сыграет с Оже-Альясcимом, который в предыдущем круге не завершил матч. Так получилось. Силы он не потратил на тот матч, снялся его соперник.

У Медведева были сложности, но он их сам придумал и сам с ними справился. Отличный шанс для Медведева пройти в финал. Отличная сетка у него была и есть.

Что по игре? У Оже-Альяссима заметно проседает бэкхенд. Очень стабильно он старается играть с бэкхенда, но не обостряет игру. Этот момент скажется на матче, как мне кажется, потому что у Медведева и справа и слева достаточно стабильные удары. С бэкхенда по линии — это вообще коронка Медведева.

Я вижу игру следующим образом: Медведев будет грузить через бэкхенд, а Оже-Альяссим, скорее всего, станет переходить на резаный удар и будет выходить вперёд.

Если Медведев станет играть сконцентрированно, стабильно, а он очень хорошо смотрелся на этом турнире, но просел в предыдущем круге, такое бывает. Может быть, это даст ему стимул собраться на следующий матч. Если он сыграет на 100%, то потратит на победу меньше 38,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Ранее букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в финал US Open.

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим. Не спешите поздравлять россиянина с финалом US Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим. Не спешите поздравлять россиянина с финалом US Open
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