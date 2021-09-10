Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев в полуфинале US Open.
Ставка: ТМ 38.5 за 1.67.
«Полуфинал US Open. Медведев сыграет с Оже-Альясcимом, который в предыдущем круге не завершил матч. Так получилось. Силы он не потратил на тот матч, снялся его соперник.
У Медведева были сложности, но он их сам придумал и сам с ними справился. Отличный шанс для Медведева пройти в финал. Отличная сетка у него была и есть.
Что по игре? У Оже-Альяссима заметно проседает бэкхенд. Очень стабильно он старается играть с бэкхенда, но не обостряет игру. Этот момент скажется на матче, как мне кажется, потому что у Медведева и справа и слева достаточно стабильные удары. С бэкхенда по линии — это вообще коронка Медведева.
Я вижу игру следующим образом: Медведев будет грузить через бэкхенд, а Оже-Альяссим, скорее всего, станет переходить на резаный удар и будет выходить вперёд.
Если Медведев станет играть сконцентрированно, стабильно, а он очень хорошо смотрелся на этом турнире, но просел в предыдущем круге, такое бывает. Может быть, это даст ему стимул собраться на следующий матч. Если он сыграет на 100%, то потратит на победу меньше 38,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
Ранее букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в финал US Open.
- 10 сентября 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30