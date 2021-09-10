«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 3.34.



«Что-то я уже не припоминаю, когда «Ак Барс» в последний раз проигрывал три домашних матча подряд. И вообще, кажется, такое случалось, когда казанцы были ещё «Итилью» или даже «СК имени Урицкого». А вот в новейшие времена…



Поэтому казанцам с чистой совестью можно возрадоваться тому, что домашняя серия наконец-то завершилась и продолжение позора, если так случится, болельщики увидят только по телевизору.

А продолжение вполне может последовать — по крайней мере, в Подольске. Потому что это «Ак Барс» ищет себя и не может найти.

А «Витязь» давно уже всё нашёл и куёт железо, не отходя от кассы, пока лидеры не разогнались. Постарается и с «Ак Барса» содрать шкуру, чему подольские болельщики будут весьма рады.



Есть ли у «Витязя» шансы накрутить хвоста «барсам»? Вполне.

В принципе, «большие татары» играют весьма неплохо, вот только с решающими бросками у них дело не идёт. Что доказали как минимум три предыдущих матча. Если Квартальнов срочно не подкрутит прицелы своим форвардам, то «Витязь» может и устоять.



Что ж, попробуем сделать слегка неадекватную ставку. Пожалуй, даже невменяемую: поставить на домашнюю победу «Витязя». Она, конечно, потом им отольётся в ответном матче, но это будет потом.

А пока пусть «подмосквичи» выстоят под градом бросков, забросят одну-другую шальную шайбу и в итоге победят «больших татар» хоть и скромно, но в основное время», — сказал Лебедев.