ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.10.



«ЦСКА продолжает выглядеть бледной тенью самого себя трёх последних лет, но при этом продолжает исправно набирать очки. Вот и в Казани «Ак Барс» по такой игре был обязан выворачивать армейцев «мехом внутрь», но поскольку «большие татары» сейчас напоминают зенитную самоходную установку «Шилка» (у которой удовлетворительным результатом считается одно попадание на 600 выстрелов), то ЦСКА хватило одной шайбы в основное время и ещё одной в овертайме, чтобы уехать из Казани с двумя очками, показывая язык.



Нельзя сказать, что «Локомотив» выглядит как-то значимее ЦСКА. У ярославцев хватает своих проблем, главные из которых кроются в области психологии. Но если они сыграют с ЦСКА так, как играли вторую половину матча с минчанами, то, в принципе, этого должно хватить на два очка. Но вот сыграют ли — другой вопрос.



Пока мы можем констатировать, что ЦСКА, потеряв по сравнению с прошлым годом в обороне, ничего не приобрёл и в атаке. И вполне «съедобен» не только для элитных команд, но и для середнячков, которые сейчас по объективным причинам кое в чём элиту даже превосходят. Сумеют ярославцы вывернуть это в свою пользу — быть им со щитом.



Но в конечном итоге мне видится достаточно заунывная и мучительная для обоих соперников игра, которая завершится ничьей в основное время. Уже после ЦСКА опять каким-нибудь пердимоноклем наберёт второе очко, и все снова будут удивляться», — сказал Лебедев.