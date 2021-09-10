Новак Джокович — Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на игру US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев в полуфинале US Open.



Ставка: ТБ 37.5 за 1.74.



«Новак Джокович в полуфинале сыграет с Александром Зверевым. Да, Новак — главный фаворит турнира, но Зверев на этом турнире выглядит очень прилично. К тому же совсем недавно на Олимпиаде он обыгрывал Джоковича.



Джокович будет очень сильно мотивирован на победу в этом матче, потому что дважды подряд одному и тому же сопернику проигрывать не хочется. Если брать форму Джоковича, то, откровенно говоря, пока он не вышел на свой пик. Есть ошибки, минимум сет он отдаёт своим соперникам, раскачивается, но затем находит свой уровень и играет лучше.



Со Зверевым не стоит так медленно начинать матчи и долго раскачиваться, потому что Зверев будет навязывать борьбу. Скорее всего, лёгким этот матч не будет. Предположительно, теннисисты сыграют больше 37,5 гейма. Это не будет лёгкой прогулкой по парку», — сказала Чакветадзе.