Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч US Open

Bзвестная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделал ставку на матч US Open-2021 Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев.



Ставка: победа Медведева с форой (-6) за 1.81.



«Первый полуфинал турнира. 12-й сеяный, 15-ракетка мира молодой теннисист из Канады (21 год) Феликс Оже-Альяссим будет играть против 2-го сеяного, 2-й ракетки мира Даниила Медведева (25 лет).



По личным встречам у них 1:0 в пользу россиянина. Единственный раз они встречались в 2017 году, на турнире в Канаде. Медведев тогда вырвал победу в трёх сетах. В этом сезоне у Медведева уже 40 побед, 3 завоеванных титула. У Оже-Альяссима титулов нет, 4 раза он доходил до четвертьфинала, 1 раз до полуфинала и дважды до решающих матчей турнира ATP. Выход сейчас в полуфинал для канадца огромное достижение – лучший результат в турнирах Большого шлема. А, Медведев, как мы знаем, доходил до финала. Сейчас он уже «созрел» и готов к следующему шагу – побороться за победу.



Для Дани сейчас отличная возможность, ведь не играют ни Федерер, ни Надаль, выбыл Циципас. Медведев обязан пройти канадца и выйти в финал. Но на предстоящий матч нужно серьезно настроиться, канадец – не подарок. Медведев должен понимать, что это его билет в финал и нужно приложить максимум усилий, чтобы туда попасть. Выбираю ставку на победу Медведева с форой (-6)», — сказала Петрова.

Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выйти в финал US Open.