«Зенит» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы Сергея Семака сохранить первое место в РПЛ
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11 сентября на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч седьмого тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев поля. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.45.
Напомним, перед седьмым туром Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков. На один пункт отстаёт московское «Динамо», на два — «Сочи» и «Локомотив». В случае победы петербуржцы сохранят текущую позицию вне зависимости от того, как сыграют прямые конкуренты.
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