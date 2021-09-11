«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Известный экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«Чемпион России стартовал в новом сезоне уверенно и после шести туров удерживает первую позицию в турнирной таблице. В активе «Зенита» четыре победы и два мирных исхода, при этом Санкт-Петербург не знает поражений.



В последнем туре подопечные Сергея Семака переиграли на своём поле принципиального соперника – московский ЦСКА. Очень мощно смотрится линия атаки чемпиона, которая забивала больше двух голов в среднем.



В этом сезоне «Ахмат» пока ни разу не играл вничью. Команда из Грозного три раза потерпела фиаско и три раза выиграла, что и привело их на девятую позицию. Перед перерывом на игры сборных подопечные Андрея Талалаева сумели одолеть «Арсенал».



Приближается Лига чемпионов, и фаворит постарается добыть важные три очка. Игроки вернулись из сборных, при этом перерыв в две недели может повлиять на концентрацию футболистов.



Я считаю, что действующий чемпион сумеет настроиться на эту дуэль и нанесёт поражение «Ахмату». Ожидаю минимальный успех фаворита.



Моя ставка – победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола», — сказал Мостовой.

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