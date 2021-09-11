«МЮ» — «Ньюкасл»: где покажут, сыграет ли Роналду, во сколько начало матча

11 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Накануне главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что новичок команды Криштиану Роналду примет участие в матче.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 7.00.



Букмекеры считают, что матч «Ман Юнайтед» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. А поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду забить в первом матче за «МЮ».