Джокович — Медведев: когда финал US Open, какой канал покажет, кто фаворит

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале россиянин обыграл 12-го сеяного Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Соперником Медведева по финалу станет серб Новак Джокович. Накануне первая ракетка мира в 5-сетовом матче победила немца Александра Зверева (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2). Полуфинальная игра длилась 3 часа и 35 минут.
Финальный матч US Open в мужском одиночном разряде запланирован на воскресенье, 12 сентября. Начало — не ранее 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
По личным встречам Джокович имеет преимущество — пять побед против трёх у Медведева. При этом на US Open теннисисты прежде не встречались.
Ранее букмекеры оценили шансы Медведева обыграть Джоковича в финале Открытого чемпионата США.
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