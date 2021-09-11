«Спартак» — «Химки»: прогноз и ставка Константина Генича на матч РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Химки».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Трансфер произошёл между этими командами на флажке. Резиуан Мирзов вернулся в «Химки». Но в этом матче он сыграть не сможет — по договорённости между клубами. Только во втором круге он выйдет против «Спартака». Но и без Мирзова есть кому сыграть. Правда, Себай ушёл: он перебрался в «Ахмат».



«Спартаку», возможно, эта пауза пошла на пользу. На матчи «Спартака», на его игроков просто больно было смотреть перед паузой. «Спартак» играл непонятно во что, если это вообще игрой можно было назвать. Не удивляет, что «Спартак» где-то очки растерял — в Туле, с «Сочи». Моменты с трудом создавали, забивали тоже с трудом.



Сейчас некоторые футболисты «Спартака» уезжали, кто-то оставался. Может быть, чуть выдохнули. Трансферная кампания чудовищной была. Практически никого «Спартак» не приобрёл, кроме неизвестного защитника Кофрие. Но вроде как уже Промес тренируется в общей группе. Посмотрим, как «Спартак» отреагирует на то давление, которое оказывается на команду.



«Химки» — команда организованная, она может немало неприятностей доставить. В прошлом сезоне оба матча получились результативными. Надеюсь и верю, что и сейчас «Спартак», сбросивший оковы, и «Химки» с неплохой организацией подарят нам футбол весёлый и результативный. Можно попробовать сыграть «тотал больше 2 мячей» с расходом за 1.45, но можно усилиться — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.90», — сказал Генич.

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